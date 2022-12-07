Европейская субсидия для Литвы сокращается на 125 млн евро, их страна сможет взять в кредит

Однако, по ее словам, 125 млн. евро будут зачислены в часть кредита RRF, предназначенного для Литвы.

«Просто потому, что литовская экономика выглядела достаточно позитивно, поэтому та часть, на которую уменьшается субсидируемая доля, переводится в заемную часть, поэтому подается обновленный запрос», — сказала Скайсте.

Ранее сообщалось, что Литве будет выделено из RRF до 3 млрд евро кредитов и 2,225 млрд евро в виде дотаций.

На прошлой неделе Литва с некоторым опозданием подала первый запрос в Европейскую Комиссию (ЕК) на выплату 565 миллионов евро дотаций RRF.

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