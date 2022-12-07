Европейская субсидия для Литвы сокращается на 125 млн евро, их страна сможет взять в кредит

Миллиардная помощь Литве в рамках Плана восстановления экономики Европейского союза (RRF) сокращается на 125 млн евро, заявила министр финансов в среду. По словам Гинтаре Скайсте, субсидия уменьшается, потому что литовская экономика меньше пострадала во время пандемии, но правительство сможет взять в кредит ровно такую же сумму.
«Предоставление субсидированной части плана «Литва нового поколения» было связано с экономическими показателями. Поскольку литовская экономика пострадала во время пандемии относительно меньше, после пересчета показателей внутреннего валового продукта уменьшается и дотационная часть, которая предназначалась для Литвы», — заявила в среду журналистам в правительстве Скайсте.
Однако, по ее словам, 125 млн. евро будут зачислены в часть кредита RRF, предназначенного для Литвы.
«Просто потому, что литовская экономика выглядела достаточно позитивно, поэтому та часть, на которую уменьшается субсидируемая доля, переводится в заемную часть, поэтому подается обновленный запрос», — сказала Скайсте.
Ранее сообщалось, что Литве будет выделено из RRF до 3 млрд евро кредитов и 2,225 млрд евро в виде дотаций.
На прошлой неделе Литва с некоторым опозданием подала первый запрос в Европейскую Комиссию (ЕК) на выплату 565 миллионов евро дотаций RRF.
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