Европу ждет резкое похолодание

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Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах заявили, что Европу может ждать резкое похолодание в течение ближайших ста лет, сообщает EurekAlert.

Результаты исследования свидетельствуют, что обеспечивающее мягкий климат на северо-западе Европы Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление в ходе этого столетия.

Вероятность смены направления течения на данный момент составляет 15%, причиной изменений могут стать чрезмерное количество осадков и таяние льда в Гренландии.

При изменении направления течения Европу ожидает резкое похолодание, так как континент лишится притока тепла.