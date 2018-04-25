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Европу ждет резкое похолодание

  • Фото pixabay.com

Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах заявили, что Европу может ждать резкое похолодание в течение ближайших ста лет, сообщает EurekAlert

Результаты исследования свидетельствуют, что обеспечивающее мягкий климат на северо-западе Европы Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление в ходе этого столетия.

Вероятность смены направления течения на данный момент составляет 15%, причиной изменений могут стать чрезмерное количество осадков и таяние льда в Гренландии.

При изменении направления течения Европу ожидает резкое похолодание, так как континент лишится притока тепла.

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korrespondent.net

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