Евросоююз должен подготовиться ко второй волне коронавируса – ЕК

По его словам, сейчас Европейский центр по предотвращению болезни и контроля (ECDC) работает над анализом ситуации с учетом возможной второй волны COVID-19 и над мерами, которые должны приниматься в этой связи.

«Исходя из последних оценок рисков, которые были сделаны ECDC, страны-члены должны подготовиться к возможной второй волне инфекции и использовать все возможности для укрепления существующей системы наблюдения», – сказал Стефан де Кеерсмакер.

Он подчеркнул, что все граждане ЕС должны понимать: новая волна возможна, даже если начальная инфекция будет успешно преодолена.

Стефан де Кеерсмакер отметил, что еженедельно министры по здравоохранению стран Евросоюза общаются с профильным еврокомиссаром Стеллой Кириакидес в режиме видеоконференции и координируют усилия в борьбе с пандемией, включая обмен информацией о наличии индивидуального защитного оборудования и медицинских приборов для помощи больным.

Эта информация, а также состояние и загруженность имеющихся медицинских учреждений оцениваются, по его словам, с точки зрения готовности к возможной второй волне коронавируса.