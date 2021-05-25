Евросоюз заморозит €3 млрд инвестпомощи Беларуси

Евросоюз заморозит 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, «пока Беларусь не станет демократической». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

«Мы будем оказывать давление на режим до тех пор, пока он, наконец, не будет уважать свободу СМИ, свободу прессы и свободу мнений», — сказала фон дер Ляйен перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, посвященной вопросу о введении дальнейших санкций против Беларуси.