Фильм литовца А. Блажявичюса «Бегунья» завоевал главный приз Рижского кинофестиваля

Кадр из фильма «Бегунья»/ lkc.lt

Фильм литовского режиссера Андрюса Блажявичюса «Бегунья» в понедельник завоевал главный приз на Рижском международном фестивале, сообщает компания кинопроизводства m-films.

«Этот фильм выделялся в конкурсной программе благодаря своему исследованию впечатляющего сочетания прекрасного исполнения и психического здоровья, эмпатии и технологий в погружающем в раздумья путешествии по городу. Кроме того, у нас в памяти надолго останется сложное и многослойное исполнение главной роли в этом фильме», – сказала комиссия фестиваля, награждая гран-при.

Фильмы-победители Рижского фестиваля в этом году были выбраны более чем из 100 лент, соперничавших в десяти разных секциях и конкурсах.

Фильм «Бегунья» – напоминающая триллер любовная драма. Главная героиня Мария просыпается дома с разбитой губой и затекшей рукой. Куда-то пропал и ее парень Витас, в его профиле в Facebook нет никаких новых записей. Мария оказывается в такой ситуации уже не первый раз и это опять может закончиться плохо, так что она должна как можно быстрее найти Витаса.

Главную роль в фильме исполнила Жигиманте Эляна Якштайте, а ее пропавшего парня играет Марюс Репшис.

С 19 ноября фильм пойдет в кинотеатрах Литвы.