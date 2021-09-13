Фильм «Паломники» литовского режиссера получил приз в Венеции в программе «Горизонты»

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В субботу вечером на 78-ом Венецианском кинофестивале полнометражная лента литовского режиссера Лауринаса Барейши «Паломники» была избрана лучшим фильмом конкурсной программы «Горизонты».

Как сообщил Киноцентр Литвы, «Горизонты» является второй по важности программой Венецианского кинофестиваля, посвященная молодым авторам и талантам, ленты которых отличаются смелостью, оригинальностью и новыми формами эстетики кино.

Фильм «Поломники» рассказывает об истории прибывших в Кармелаву Паулюса и Индре, которые пытаются выяснить обстоятельства совершенного четыре года назад там убийства брата Паулюса и парня Индре Матаса.