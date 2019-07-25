Фото azertag.az

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Финляндия наращивает экспорт оборонной продукции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, со ссылкой на пресс-релиз, распространенный Министерством обороны Финляндии, в 2018 году экспорт оборонной продукции страны составил 128 млн евро, что на 17 процентов больше, чем годом ранее.

В тройку стран, в которые Финляндия экспортировала больше всего оборонной техники, вошли Польша, Турция и Швеция. В список стран, приобретшие военное снаряжение из Финляндии, входят также Оман, Франция, Эстония, Швейцария, Великобритания, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Следует отметить, что в ноябре прошлого года Министерство обороны Финляндии объявило, что больше не выдает новые разрешения на экспорт оружия в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты, сославшись на тревожный гуманитарный кризис в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция участвует в военном конфликте. Однако, до того как разрешения были отменены, Финляндия экспортировала военную технику на сумму 9,7 млн евро в Объединенные Арабские Эмираты в течение 2018 года, согласно данным министерства.

Основное военное оборудование, экспортируемое Финляндией, включало в себя высокоточные винтовки и аксессуары, бронированные стальные детали, а также бронированные машины и компоненты к ним. По данным министерства, наиболее ценные разрешения на продажу были предоставлены Турции, ОАЭ и Франции.

Отметим, что в прошлом году Финляндия выдала 257 новых разрешений на экспорт оборонной продукции на сумму 175,5 млн евро. Большинство разрешений было выдано европейским странам, на которые приходилось 67 процентов экспорта.