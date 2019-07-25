TOP,Сегодня в мире

Финляндия наращивает экспорт оборонной продукции

Фото azertag.az

Финляндия наращивает экспорт оборонной продукции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, со ссылкой на пресс-релиз, распространенный Министерством обороны Финляндии, в 2018 году экспорт оборонной продукции страны составил 128 млн евро, что на 17 процентов больше, чем годом ранее.

В тройку стран, в которые Финляндия экспортировала больше всего оборонной техники, вошли Польша, Турция и Швеция. В список стран, приобретшие военное снаряжение из Финляндии, входят также Оман, Франция, Эстония, Швейцария, Великобритания, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Следует отметить, что в ноябре прошлого года Министерство обороны Финляндии объявило, что больше не выдает новые разрешения на экспорт оружия в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты, сославшись на тревожный гуманитарный кризис в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция участвует в военном конфликте. Однако, до того как разрешения были отменены, Финляндия экспортировала военную технику на сумму 9,7 млн евро в Объединенные Арабские Эмираты в течение 2018 года, согласно данным министерства.

Основное военное оборудование, экспортируемое Финляндией, включало в себя высокоточные винтовки и аксессуары, бронированные стальные детали, а также бронированные машины и компоненты к ним. По данным министерства, наиболее ценные разрешения на продажу были предоставлены Турции, ОАЭ и Франции.

Отметим, что в прошлом году Финляндия выдала 257 новых разрешений на экспорт оборонной продукции на сумму 175,5 млн евро. Большинство разрешений было выдано европейским странам, на которые приходилось 67 процентов экспорта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.