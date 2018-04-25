Франциск отменил «папскую тайну» по делам священников-педофилов

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Папа Римский Франциск принял решение об отказе от «папской тайны» в случаях с делами о сексуальном насилии со стороны священников, сообщает агентство Associated Press.

Согласно документу, информация о таких инцидентах может предаваться огласке с того момента, когда предполагаемому злоумышленнику предъявляются обвинения или дело доходит до суда.

Решение принято на фоне критики в адрес Католической церкви в связи с тем, что ее каноны позволяют замалчивать случаи педофилии и препятствовать следствию, так как, в частности, жертвы насилия могут расценивать «папскую тайну» как запрет на обращение в полицию.

Документ опубликован в день рождения Папы Римского — во вторник ему исполнилось 83 года, передает «Интерфакс».

«Папскую тайну» на случаи сексуального насилия со стороны священников наложил Папа Бенедикт XVI в 2001 году. Тогда в Ватикане утверждали, что меры требуются в интересах жертв насилия и для защиты репутации подозреваемых.

В начале этого года в Ватикане по инициативе Папы Римского Франциска состоялась встреча церковных иерархов, на которой поднимался вопрос о педофилии среди священников. Однако католические церковнослужители пришли к выводу, что подобные случаи сексуального насилия никак не связаны с целибатом (обетом безбрачия).