После убийств в Буче государства ЕС массово высылают российских дипломатов

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4 апреля посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений на территории Германии в связи с событиями в украинском городе Буча. Об этом пишет ТАСС.

Одновременно с этим на сайте МИД Франции появилось сообщение о принятом решении высылке «многих россиян, находящихся на территории страны с дипломатическим статусом». В сообщении отмечается, что это решение является частью общеевропейской кампании.

Италия пополнила число европейских стран, высылающих российских дипломатов за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил о высылке 30 сотрудников посольства РФ.

Он рассказал, что сообщил о высылке вызванному в МИД послу России в Риме Сергею Разову. Основанием для объявления персонами нон-грата стала угроза национальной безопасности Италии.

Накануне 35 сотрудников российского посольства, заподозренных в шпионаже, были высланы из Франции. В официальном заявлении подчеркивается, что речь идет об общеевропейской инициативе. 40 российских дипломатов были высланы из Германии, 15 – из Дании. Наиболее жестко поступили Латвия и Литва. Они выслали российских послов и отозвали глав собственных дипломатических миссий в Москве. Как отмечает France 24, высылка стала ответом на массовые убийства мирных жителей Украины в Буче.

Комментируя известия о высылке, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший президент РФ, заявил, что российский ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. «И тогда мы будем смотреть друг на друга через прицелы», — сказал он.