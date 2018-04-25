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Франция намерена вернуться к рассмотрению пенсионной реформы

Фото pixabay.com

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, вступивший в должность 3 июля, заявил о намерении осуществить в краткосрочной перспективе пенсионную реформу. Она была отложена в середине марта в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Комментируя обеспокоенность французских профсоюзов относительно пенсионной реформы, Кастекс отметил, что этот вопрос будет пересмотрен с учетом новых обстоятельств, связанных с пандемией. «Кризис, вызванный последствиями распространения коронавируса, значительно усугубил ситуацию с пенсионными режимами. Я хочу возобновить диалог с социальными партнерами, это очень важно», — сказал премьер.

В середине марта президент Франции Эмануэль Макрон во время телевизионного обращения к нации заявил, что на период пандемии коронавируса власти приостанавливают реформы, находившиеся в тот момент на разной стадии реализации. В их числе была и пенсионная реформа, ставшая причиной серии забастовок, начавшихся в декабре 2019 года по инициативе профсоюзов. Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы выражают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий трудящихся.

2 июля президент Франции в интервью региональным СМИ заявил, что власти не откажутся от пенсионной реформы, но допускают ее изменение в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

belta.by

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