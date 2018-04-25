Франция направляет на Ближний Восток свой авианосец

Автор: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Joshua L. Leonard — , Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78147644

Франция направит в этом месяце атомный авианосец «Шарль де Голль» в ближневосточный регион с тем, чтобы поддержать французские военные операции. Об этом заявил в четверг президент страны Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС близ Орлеана. Слова французского лидера приводит ТАСС.

«Авианосец [«Шарль де Голль»] будет поддерживать действия, проводимые в рамках военной операции «Шамаль», с января по апрель 2020 года. После этого он будет перемещен в зону Атлантического океана и в Северное море», — сказал Макрон, выступление которого транслировалось на его странице в Twitter.

Операция «Шамаль» проводится на Ближнем Востоке с сентября 2014 года, когда французская авиация стала наносить удары по позициям исламских боевиков в Ираке.

Как отмечает Le Figaro, в октябре на слушаниях в Сенате начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что армия работает на износ. «Мне сегодня нужно дать гарантию президенту страны относительно постоянного присутствия в Персидском заливе. К этому добавилось наблюдение за Баб-эль-Манде́бским проливом, патрулирование в районе Сирии, а также защита нашего бастиона в Гасконском заливе и наблюдение за выходом русских подводных лодок из их баз в Северную Атлантику. Я на пределе своих возможностей», — пояснил он.