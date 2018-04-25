Франция все равно подняла пенсионный возраст

Парламент Франции поднимет возраст выхода на пенсию с 62 лет до 64, передает Bloomberg.

Решение поднять пенсионный возраст во Франции принимают в рамках пенсионной реформы. Ее суть заключается в создании единого пенсионного режима вместо нынешних 42, что автоматически означает в том числе отмену привилегий для представителей некоторых профессий. Реформа связана с попыткой властей Франции побороть рост дефицита в пенсионной системе, который, по прогнозам, к 2025 году превысит семь миллиардов евро.

В начале декабря страну охватила общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Акцию протеста организовали профсоюзы, в ней участвуют 70 городов, не считая Парижа, и, по разным оценкам, 500—800 тысяч человек.