Франция заплатит штраф за грязный воздух

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Экологи выиграли суд против государства Франция. В частности, Государственный совет, высший орган административного правосудия Франции, оштрафовал государство на 10 миллионов евро за неспособность улучшить качество воздуха в нескольких районах страны. Об этом сообщает Reuters.

«Шаги, предпринятые правительством, недостаточны для того, чтобы считать решение суда от 2017 года исполненным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году Совет постановил, что правительство не выполнило постановление суда от 2017 года об ограничении уровней загрязнения воздуха, и дал ему шесть месяцев на принятие корректирующих мер или наложение штрафа в размере 10 миллионов евро каждые шесть месяцев до тех пор, пока качество воздуха не улучшится.

Также, суд заявил, что он снова рассмотрит уровни загрязнения воздуха в начале 2022 года и может наложить еще один штраф, который может быть «выше или ниже» нынешнего, в зависимости от результата.

Истцами в этом многолетнем процессе выступили экологические организации Amis de la Terre и Greenpeace, обвиняющие правительство в неспособности добиться снижения вредных выбросов до пороговых значений в мегаполисах.

Напомним, рабочая группа ООН по работе с проблемами экологии представила глобальный проект защиты биоразнообразия и спасения планеты от климатических потрясений в ближайшее десятилетие.