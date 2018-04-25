Г.Ландсбергис не исключает объединения оппозиции накануне выборов 2020 года

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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Лидер Союза Отечества — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддержка других оппозиционных партий способствовала победе представителей консерваторов на прошедших в воскресенье выборах, а посему он не исключала возможности объединения перед парламентскими выборами в следующем году.

По мнению председателя СО-ХДЛ, оппозиционным партиям «преодолеть психологические барьеры» позволило подписанное в Сейме соглашение о сотрудничестве.

«Объединённая оппозиция работает лучше, это факт. Сплочённые традиционные партии, безусловно, могут сделать больше, мы говорим громче, мы более слышны, мы можем остановить больше бульдозеров, чем делая это в одиночку. Во-вторых — это поддержка и помощь друг другу во время выборов, что было особенно очевидно в Гаргждай, в Клайпедском районе, это было весьма очевидно в Йонишкисе», — подчеркнул Г.Ландсбергис на пресс-конференции в понедельник.

«По этой причине я с оптимизмом смотрю в будущее, полагая, что формы сотрудничества могут быть самыми разнообразными, широкими», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что победа в Гаргждай и Вильнюсе, прошлогодняя победа в Шакяй также показали, что консерваторы могут быть сильными и в городах.

«Это действительно вдохновляет и позволяет нам с уверенностью смотреть на 2020 год», — сказал он.

На выборах в минувшее воскресенье два представителя СО-ХДЛ получили места в Сейме: член Вильнюсского городского совета Пауле Кузмицкене — в Жирмунайском избирательном округе, а Раса Пятраускене — в Гаргждай. В результате фракция СО-ХДЛ в Сейме увеличится до 36 членов.

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