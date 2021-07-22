Г. Ландсбергис: соглашение США и Германии по Nord Stream 2 – ошибка

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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу Nord Stream 2 («Северный поток — 2»), однако утверждал, что у стран Запада еще есть рычаги, чтобы получить для Украины выгоду от находящегося в стадии завершения проекта.

По его словам, условием для начала действия газопровода, который прокладывается в Балтийском море из России в Германию, мог бы стать вывод российских военных из Украины или четкая перспектива членства в НАТО для Украины.

Министр сказал это после того, как США и Германия приняли решение прекратить разногласия по поводу Nord Stream 2.

«Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить», — сказал Г. Ландсбергис в четверг журналистам в Вильнюсе.

«Вижу возможности исправить эту ошибку, (…) если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг потребовать вывода российских войск с территории Украины», — добавил он.

По словам главы литовской дипломатии, новый газопровод — «огромная победа» для российского президента Владимира Путина, а «за эту победу он должен платить действительно высокую цену».

«Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально позитивно. Если это не будет сделано, что это будет поражением (…) прежде всего тех государств, которые договорились об этом Nord Stream 2», – сказал Г. Ландсбергис.

В соглашении США и Германии предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза (ЕС) для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину.

Nord Stream 2 вдвое увеличит мощность коридора экспорта российского газа из России в Германию, а это позволит Москве исключить Украину как государство транзита российского газа, получающее за это миллиарды евро.

Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить на срок до десяти лет договор о транзите газа через Украину, который должен истечь в конце 2024 года, несмотря на старт Nord Stream 2.

Как сказал Г. Ландсбергис, это показывает, что Германия берет на себя ответственность в этом процессе, однако для России договоры могут не значить ничего.

«Мы знаем, сколько договоров Россия не выполняет уже сейчас. Тот же нефтепровод «Дружба» в Литву «испортился» и все. Точно так же «испортится» какой-нибудь газопровод в Украину», — сказал министр.

«Вполне реально, я думаю. Очень портятся такие важные газопроводы», — добавил он, отвечая на вопрос, насколько такой сценарий реален.

По словам Г. Ландсбергиса, из-за поведения Запада во время строительства Nord Stream 2 доверие Украины к стратегическим партнерам снизится.

Он сказал, что у Украины были ожидания интегрироваться в Запад, особенно получить план действий по членству в НАТО, который ей был обещан 13 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте.

«Вместо плана по членству они получают Nord Stream 2. Я бы сказал, так себе обмен», — отметил глава литовского внешнеполитического ведомства.

Прокладка Nord Stream 2 должна быть завершена в течение лета этого года.