Г.Науседа и Г.Ландсбергис обсудят работу сессии Сейма и предстоящие выборы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Президент Гитанас Науседа продолжает встречи с лидерами парламентских партий и во вторник пригласил Габриэлюса Ландсбергиса, председателя оппозиционного Союза — христианских демократов Литвы.

«Будут обсуждаться две основные темы: предложения Президента к весенней сессии Сейма и предстоящие выборы. Президент таким образом возлагает надежды на то, что стороны учтут его рекомендации при разработке своих программ », — заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы в администрации президента Антанас Бубнялис.

10 февраля президент обсудил политические вопросы, вопросы образования и работу весенней сессии сейма с президентом оппозиционного либерального движения Викторией Чмилите-Нильсен.

В начале февраля Г. Науседа также встретился с лидером оппозиционных социал-демократов Гинтаутасом Палуцкасом.