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TOP,Новости,Общество

Г. Науседа литовцам Англии: к вопросу о гражданстве «мы так или иначе вернемся»

Фото lrp.lt

На встрече с проживающими в Великобритании литовцами президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что власти вернутся к вопросу о том, как сделать возможным сохранение литовского гражданства для эмигрантов, получивших паспорт гражданина другой страны.

По словам главы государства, хотя на состоявшемся в этом году референдуме не хватило голосов, он показал, что граждане Литвы все позитивнее относятся к двойному гражданству.

«Жизнь на этом не заканчивается, тем она и интересна, что так или иначе мы вернемся к этому вопросу», – сказал президент, обращаясь к литовской диаспоре в посольстве Литвы в Лондоне на этой неделе.

На состоявшемся в мае референдуме за расширение двойного гражданства проголосовало почти 74% или более 956,5 тыс. избирателей.

Чтобы в статью Конституции о гражданстве были внесены изменения, за поправку должно было проголосовать не менее 1 млн 236 тыс. 203 избирателей, то есть более половины всех граждан, обладающих правом голоса.

По словам президента, при таких жестких требованиях закона успешный результат был бы «почти чудом».

«Не вина голосовавших, что наш Закон о референдуме таков, каков он есть. При таком законе добиться положительного результата было, может, и возможно, но это должно было быть почти чудо», – сказал глава государства.

«Вижу в этом результате большой позитив в том смысле, что несколько лет назад, пять-шесть лет назад, результат был бы совсем другим, и это изменение настроений людей, их отношения к сохранению гражданства менялось просто у меня на глазах, даже во время поездок по регионам, встреч с избирателями я видел, как люди переориентируются», – сказал Г. Науседа.

Конституционный суд объяснил, что только изменение Конституции в результате референдуме сделает возможным двойное гражданство для граждан Литвы, которые после восстановления независимости получили гражданство других стран.  

В вынесенном на референдум предложении намечалось закрепить положение о том, что паспорт Литвы можно будет сохранить при наличии «гражданства государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».

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