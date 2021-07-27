Г. Науседа: Литва готова сделать все, чтобы эффект сдерживания был максимальным

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Литва готова сделать все — создать надлежащие условия для союзнических военных, принять их столько, сколько нужно, чтобы эффект сдерживания был максимальным, говорит президент Гитанас Науседа.

Он во вторник посетил военный полигон в Пабраде, где проходят учения «Быстрый меч — 2021» (Schneller Degen 2021) 10-й танковой дивизии германской армии и механизированной пехотной бригады Gelezinis vilkas Вооруженных сил Литвы.

«Очень важно знать, что передовые силы, командование которыми осуществляет Германия, готовы еще больше инвестировать в Литве в надлежащую инфраструктуру — планы очень амбициозные», — сказал журналистам глава государства.

«И я хотел подтвердить своим присутствием, что мы, как власть Литвы, готовы создать и надлежащие условия, и принять столько военнослужащих, сколько нужно для того, чтобы эффект сдерживания со стороны Литвы был максимальным», — добавил он.

По словам президента, готовность военных обеих стран реагировать на угрозы находится на самом высоком уровне.

«Мне довелось реально убедиться, что профессиональная подготовки военных и Германии, и Литвы находится на самом высоком уровне. Как и наша способность создать надлежащие условия, инфраструктуру для проведения операции такого широкого масштаба», — сказал Г. Науседа.

Впервые в Литве был реально дислоцирован штаб союзнической дивизии со штабами бригад для отработки навыков отражения гибридных и высокоинтенсивных угроз.

Во время учений военнослужащие на практике осуществили быструю передислокацию элементов вооруженных сил в регион передового направления НАТО в Литве, учились эффективно сотрудничать в объединенных операциях по обороне.