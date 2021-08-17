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Г. Науседа наградил вице-чемпионку Токийской олимпиады Л. Асадаускайте-Заднепровскене

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Литовский президент Гитанас Науседа удостоил государственной награды вице-чемпионку Олимпиады в Токио, представительницу современного пятиборья Лауру Асадаускайте-Заднепровскене. 

Как информировал офис президента, глава государства во вторник встретился с Л. Асадаускайте-Заднепровскене и ее мужем и тренером Андреюсом Заднепровскисом и говорил о серебряной медали на олимпиаде, пережитых впечатлениях, вызовах при подготовке к олимпиаде. 

Как сообщается, Г. Науседа также обсудил со спортсменкой необходимость изменений в системе спорта Литвы и активизации вовлечения молодежи с целью достижения более высоких результатов в будущем. 

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На встрече Л. Асадаускайте-Заднепровскене вручена награда за заслуги перед Литвой – Большой командорский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса. 

Серебряная медаль 37-детней Л. Асадаускайте-Заднепровскене – единственная медаль Литвы на Олимпиаде в Токио.

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