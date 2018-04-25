Г. Науседа намерен бороться за интенсификацию роста выплат ЕС фермерам

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает бороться, чтобы путем увеличения Фонда Евросоюза по прямым выплатам земледельцам, Литва получила бы пропорционально больше средств.
Так глава государства комментировал представленное в пятницу вечером предложение по бюджету ЕС на 2021-2027 годы, в котором были предусмотрены прямые выплаты в 2 млрд. евро.
«Вся суть дела в том, что сейчас постепенно обрезают всем. Предусмотрено больше средств на прямые выплаты, однако не были выдвинуты предложения конкретным странам», – заявил журналистам в Брюсселе Г. Науседа после завершения саммита ЕС.
«Пока представлено лишь общее предложение, я полагаю, что это вновь тот же самый принцип, когда по проценту или два накинут всем – но это именно то, против чего мы боремся – против неравных условий для земледельцев в разных государствах ЕС», – добавил президент.
«Если мы будем так себя вести, никогда не будет конвергенции (…). Мы точно будем бороться, чтобы показать, что это наш приоритет», – сказал Г. Науседа.
Фермеры Балтийских стран сейчас получают самые низкие прямые выплаты в ЕС – они составляют около 170 евро за гектар, когда средний показатель в ЕС – более 250 евро.
Согласно последним предложениям ЕК прямые выплаты земледельцам Литвы постепенно будут расти с 2022 года, пока в 2027 году достигнут 78% среднего показателя в ЕС.
Литовские переговорщики добиваются, чтобы уже в следующем году выплаты составили до 196 евро, а средний показатель был достигнут раньше.
Г. Науседа, встретившийся в четверг в Брюсселе с протестующими литовскими земледельцами, обещал добиваться того, чтобы выплаты уже в следующем году составили 196 евро, как было оговорено семь лет назад.
Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.
В пятницу вечером участники саммита ЕС не пришли к соглашению. Г. Науседа надеется, что решение будет принято в ближайшие месяц-два.
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