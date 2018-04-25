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Г. Науседа намерен бороться за интенсификацию роста выплат ЕС фермерам

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает бороться, чтобы путем увеличения Фонда Евросоюза по прямым выплатам земледельцам, Литва получила бы пропорционально больше средств. 

Так глава государства комментировал представленное в пятницу вечером предложение по бюджету ЕС на 2021-2027 годы, в котором были предусмотрены прямые выплаты в 2 млрд. евро. 

«Вся суть дела в том, что сейчас постепенно обрезают всем. Предусмотрено больше средств на прямые выплаты, однако не были выдвинуты предложения конкретным странам», – заявил журналистам в Брюсселе Г. Науседа после завершения саммита ЕС.

«Пока представлено лишь общее предложение, я полагаю, что это вновь тот же самый принцип, когда по проценту или два накинут всем – но это именно то, против чего мы боремся – против неравных условий для земледельцев в разных государствах ЕС», – добавил президент.

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«Если мы будем так себя вести, никогда не будет конвергенции (…). Мы точно будем бороться, чтобы показать, что это наш приоритет», – сказал Г. Науседа.

Фермеры Балтийских стран сейчас получают самые низкие прямые выплаты в ЕС – они составляют около 170 евро за гектар, когда средний показатель в ЕС – более 250 евро. 

Согласно последним предложениям ЕК прямые выплаты земледельцам Литвы постепенно будут расти с 2022 года, пока в 2027 году достигнут 78% среднего показателя в ЕС. 

Литовские переговорщики добиваются, чтобы уже в следующем году выплаты составили до 196 евро, а средний показатель был достигнут раньше.

Г. Науседа, встретившийся в четверг в Брюсселе с протестующими литовскими земледельцами, обещал добиваться того, чтобы выплаты уже в следующем году составили 196 евро, как было оговорено семь лет назад.

Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.

В пятницу вечером участники саммита ЕС не пришли к соглашению. Г. Науседа надеется, что решение будет принято в ближайшие месяц-два.  

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