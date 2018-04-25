Г. Науседа намерен бороться за интенсификацию роста выплат ЕС фермерам

«Если мы будем так себя вести, никогда не будет конвергенции (…). Мы точно будем бороться, чтобы показать, что это наш приоритет», – сказал Г. Науседа.

Фермеры Балтийских стран сейчас получают самые низкие прямые выплаты в ЕС – они составляют около 170 евро за гектар, когда средний показатель в ЕС – более 250 евро.

Согласно последним предложениям ЕК прямые выплаты земледельцам Литвы постепенно будут расти с 2022 года, пока в 2027 году достигнут 78% среднего показателя в ЕС.

Литовские переговорщики добиваются, чтобы уже в следующем году выплаты составили до 196 евро, а средний показатель был достигнут раньше.

Г. Науседа, встретившийся в четверг в Брюсселе с протестующими литовскими земледельцами, обещал добиваться того, чтобы выплаты уже в следующем году составили 196 евро, как было оговорено семь лет назад.

Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.

В пятницу вечером участники саммита ЕС не пришли к соглашению. Г. Науседа надеется, что решение будет принято в ближайшие месяц-два.