Г.Науседа не поддерживает идею «коронаоблигаций»

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Литовский президент Гитанас Науседа не поддерживает идею совместных заимствования стран еврозоны во время коронавирусного кризиса посредством выпуска так называемых «коронаоблигаций».

«Я всё же больше склонен относиться к этому инструменту скептически», — сказал в понедельник на пресс-конференции Г. Науседа, отвечая на вопрос BNS.

Совместных инструментов заимствований добиваются страны Южной Европы: Италия, Испания и Франция, — которые утверждают, что такой солидарный шаг поможет быстрее восстановить промышленность.

Однако Северные страны, такие, как Нидерланды и Германия, не хотят унификации долгов, чтобы налогоплательщикам не нужно было платить за, по их мнению, чрезмерные траты на юге Европы.

Представляющий Литву на переговорах европейского руководства Г.Науседа до этого времени не формулировал жёсткую позицию, а публичные комментарии советника президента по экономике и министра финансов страны отличались.

Г. Науседа в понедельник сказал, что сейчас следует сосредоточиться на других инструментах — общем фонде финансовой помощи, так называемом Европейском механизме стабильности, следует расширять возможности заимствований для самих стран, сделать более гибкими формы государственной помощи бизнесу.

Аргументируя свое несогласие с идеей «коронаоблигаций», Г. Науседа упомянул об ошибках прошлого, но не конкретизировал.

«Если мы открывает этот шлюз совершенно без предварительных условий и допущений, то, знаете, открытие таких шлюзов в прошлом заканчивалось довольно печально, и нам следует поучиться на этих ошибках прошлого и делать все умно и рационально», — сказал президент Литвы.