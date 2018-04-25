default image
Zalgiris не меняет планов на матч с миланским клубом: будет играть при полной арене

Подробнее...
default image
Жители Греции протестуют против решения правительства строить центры для мигрантов

Подробнее...
default image
В Южной Корее рекордный прирост зараженных коронавирусом

Подробнее...
default image
Экстремальная ситуация может означать и ограничения и льготы для бизнеса

Подробнее...
default image
В Пентагоне считают, что войска на западе РФ превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике

Подробнее...
default image
Коронавирус:Саудовская Аравия ввела запрет на въезд паломников

Подробнее...
default image
В Европе усиливают меры по сдерживанию COVID-19

Подробнее...
default image
Клиника Сантарос ограничивает запланированные операции и прием пациентов

Подробнее...
default image
Минздрав Германии объявил, что в стране началась эпидемия COVID-19

Подробнее...
default image
Есть опасения в связи с внедряемой в Каунасе системой видеонаблюдения

Подробнее...
default image
Коронавирус обнаружен в новых странах

Подробнее...
default image
Состояние богатейших людей мира сократилось за день на 139 млрд долларов

Подробнее...
default image
Г. Науседа о критике переговоров по бюджету ЕС: один работает, а пять смотрят и объясняют

Подробнее...
default image
Финляндия примет до 175 беженцев из лагерей на Кипре, Греции, Италии и Мальте

Подробнее...
default image
Оперативный центр экстремальных ситуаций обсудит меры против коронавируса

Подробнее...
default image
В Великобритании запретят топить камины углем и дровами

Подробнее...
default image
Меньше всего средств ЕС инвестировали Минэнергетики и МВД Литвы

Подробнее...
default image
Чтобы совладать с угрозой коронавируса, в Литве объявлена экстремальная ситуация

Подробнее...
default image
Уволен с должности глава Каунасской полиции Дарюс Жукаускас

Подробнее...
default image
"Жальгирис" призывает болельщиков миланского клуба не ехать на матч

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Г. Науседа о критике переговоров по бюджету ЕС: один работает, а пять смотрят и объясняют

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что некоторые комментарии относительно переговоров по бюджету Евросоюза (ЕС) могут быть обусловлены незнанием, и сравнил критику с анекдотической ситуацией, когда один работает, а пятеро окружающих только смотрят и дают бессмысленные советы.

Он сказал это, отвечая на вопрос журналистов о непрямой критике из уст экс-президента Дали Грибаускайте – она на прошлой неделе заявила, что переговоры в Брюсселе провалились, поэтому говорить о промежуточных достижениях нельзя.

«Можно, конечно, напомнить, что на переговорах бывают разные стадии, и когда обе стороны переговоров: в данном случае чистые плательщики и чистые получатели, – стремятся достичь на переговорах больше, переговоры иногда сознательно прекращаются, но это не означает их провала. Наверное, это недостаток информации, мы могли бы всю её предоставить», – сказал Г. Науседа журналистам в Казлу-Руде.

«Но, знаете, я бы попросил об одном – хотя бы на время переговоров воздержаться от разного рода комментариев, чтобы не создалось такое впечатление, как на советском строительстве: один копает траншею, пятеро смотрят и объясняют, как её нужно копать», – добавил президент.    

реклама

После того, как в прошлую пятницу на саммите ЕС не было достигнуто соглашение по бюджету ЕС, Г. Науседа назвал достижением предусмотренное в проекте бюджета предложение выделить Литве компенсацию в размере почти 200 млн евро из-за сокращения численности населения. Президент выразил мнение, что «это достижение уже никуда не денется».

Д. Грибаускайте на следующий день заявила журналистам, что «пока не закончил переговоры, говорить о промежуточных достижениях нельзя».

реклама

1
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600
1 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
0 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
1 Авторы комментариев
Tadeush Авторы недавних комментариев
Новые/ Nauji Старые/ Seni Большинство проголосовавших
Tadeush
Гость
Tadeush

Из информации, получаемой из СМИ, можно узнать, что народу о подробностях знать не положено. Ни чего не означающие фразы. Нет смысла, нет цели, нет движения к цели. К таким только выводам можно прийти .

Ты должен войти чтобы голосовать0Ты должен войти чтобы голосовать  Ответить/ Atsakyti
2020-02-27 11:46
wpdiscuz   wpDiscuz