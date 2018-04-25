Г. Науседа о критике переговоров по бюджету ЕС: один работает, а пять смотрят и объясняют

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что некоторые комментарии относительно переговоров по бюджету Евросоюза (ЕС) могут быть обусловлены незнанием, и сравнил критику с анекдотической ситуацией, когда один работает, а пятеро окружающих только смотрят и дают бессмысленные советы.

Он сказал это, отвечая на вопрос журналистов о непрямой критике из уст экс-президента Дали Грибаускайте – она на прошлой неделе заявила, что переговоры в Брюсселе провалились, поэтому говорить о промежуточных достижениях нельзя.

«Можно, конечно, напомнить, что на переговорах бывают разные стадии, и когда обе стороны переговоров: в данном случае чистые плательщики и чистые получатели, – стремятся достичь на переговорах больше, переговоры иногда сознательно прекращаются, но это не означает их провала. Наверное, это недостаток информации, мы могли бы всю её предоставить», – сказал Г. Науседа журналистам в Казлу-Руде.

«Но, знаете, я бы попросил об одном – хотя бы на время переговоров воздержаться от разного рода комментариев, чтобы не создалось такое впечатление, как на советском строительстве: один копает траншею, пятеро смотрят и объясняют, как её нужно копать», – добавил президент.