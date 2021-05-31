Г. Науседа о встрече В. Путина и А. Лукашенко: Беларусь зависима от России

«Мы должны всеми возможными цивилизованными средствами удержать белорусского диктатора от таких действий, с которыми мы столкнулись совсем недавно, и лучший способ это сделать – поднять цену таких действий до максимума, чтобы подобные действия стоили дорого и болезненно. Иного пути для изменения модели поведения просто нет», – добавил он.

Руководитель Литвы также сказал, что вскоре можно ожидать решения по секторным санкциям для Беларуси.

«Хочу с удовлетворением отметить быстрое и решительное решение, которое принял Совет руководителей Европы некоторое время назад – реакция была сразу, практически в течение 40 часов отреагировали на то, что случилось в Беларуси. Верю, что эта решимость и совершенно ясное осознание угроз пронизало иерархию ведомств Евросоюза. Поэтому решения вскоре будут», – сказал руководитель Литвы.

В 23 мая, после обеда, в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси. Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега были задержаны и взяты под стражу.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет приземлился в Минске, поскольку белорусские диспетчера информировали о потенциальной угрозе безопасности самолета. Позднее эта информация не подтвердилась.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС договорились запретить белорусским авиакомпаниям летать в блок и призвали авиакомпании ЕС не летать в белорусском воздушном пространстве, а чтобы повысить давление на режим ЕС рассматривает введение секторных санкций Минску.

По данным, предоставленным BNS Департаментом миграции, у Р. Протасевича была национальная виза Литвы, он прибыл в Литву на специальных гуманитарных основаниях для белорусов, а у С. Сапеги есть вид на жительство в Литве по мотивам обучения.