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Г.Науседа об автомобильном налоге: надо начинать с налога на роскошь

Фото pixabay.com

После недавнего заявления премьер-министра о том, что с января 2020 года будет введён налог на загрязнение окружающей среды легковыми автомобилями, президент Гитанас Науседа сказал, что придерживается прежней позиции: этот налог ещё не нужен, так как он увеличит социальную отчуждённость. Глава государства считает, что начинать нужно с налогообложения предметов роскоши.

«Автомобильный налог, который зависит от количество выбросов CO2, существует во многих европейских странах, но я неоднократно говорил, что сегодня брать по-школярски, по учебникам и попытаться перенести те автомобильные налоги, которые существуют на Западе, на литовскую почву, то это будет не только социально нечувствительно, но просто опасно, потому что самое большое налоговое бремя, вероятно, ляжет на тех людей, которые ездят на худших автомобилях, и не потому, что они, извините, мазохисты, а потому, что у них нет достаточного дохода!, — сказал Г.Науседа в интервью радиостанции LRT во вторник вечером.

Он сказал, что необходимо начинать с налогообложения роскоши, то есть с рабочего объёма двигателя, налогообложения с очень маленьким природоохранным элементом — выбросом углекислого газа.

В июне будущий президент заявил, что рассмотрит предложения по налогообложению автомобилей, исходя из их мощности, а налог на выбросы CO2 можно будет вводить постепенно.

«Налог в принципе может существовать, но он должен быть социально чувствительным, адекватным нашей нынешней ситуации с доходами и не раздражать общество на ровном месте. То же самое я могу сказать и об универсальном налоге на недвижимое имущество», — сказал президент во вторник.

В июле премьер-министр Саулюс Сквернялис объявил, что с января 2020 года будет введён налог на загрязняющие окружающую среду автомобили, а налог на недвижимость  планируется изменить.

Международные организации на протяжении ряда лет предлагали ввести в Литве налоги на загрязняющие окружающую среду транспортные средства.

BNS

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