Г. Науседа обсудил с премьером Польши ситуацию в Беларуси, повестку Совета ЕС

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В четверг утром в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с польским премьер-министром Матеушем Моравецким ситуацию в Беларуси и санкции в отношении режима этой страны, вопросы безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС), повестку работы Совета руководителей ЕС, сообщила президентская пресс-служба.

По сообщению администрации президента, встреча была начата с обсуждения очень хороших отношений Литвы и Польши. Польский премьер поблагодарил Г. Науседу за укрепление отношений Литвы и Польши, за совпадение установок по наиболее актуальным вопросам международной политики.

В разговоре руководителей страны большое внимание было уделено ситуации в Беларуси и возможным сценариям ее развития.

Президент напомнил, что Литва не признает Александра Лукашенко избранным руководителем Беларуси, поскольку выборы, организованные в августе, не были ни свободными, ни демократическими. Он акцентировал, что Литва надеется на прекращение агрессии против мирных белорусских граждан, на диалог между белорусскими властями и гражданским обществом, на мирную передачу власти в Беларуси.

Г. Науседа также напомнил, что Литва и другие Балтийские страны договорились о санкциях в отношении белорусских должностных лиц и пригласил Польшу присоединиться к этой инициативе, демонстрируя, таким образом, солидарность с мирным белорусским народом, испытывающим агрессию.

Руководители страны обсудили также повестку предстоящей встречи Совета руководителей Евросоюза. Участники встречи сошлись во мнении о необходимости повышения резистентности и конкурентоспособности общего рынка, особенно в период пандемии. Речь шла и о планах борьбы с климатическими изменениями, о вопросах реализации пакета мобильности.

Президент и премьер акцентировали важность НАТО и трансатлантических связей для национальной безопасности Литвы и Польши. Было уделено внимание вопросу запуска небезопасной Белорусской АЭС в Островце.

Как сообщила администрация президента, Г. Науседа и М. Моравецкий договорились строго оценивать начало деятельности БелАЭС, бойкотировать производимую ею электроэнергию и далее прилагать усилия для того, чтобы этот вопрос не оставался на полях повестки работы ЕС.

На встрече была достигнута договоренность поощрять ход проекта синхронизации ЛЭП.

Президент напомнил, что 20221-ый год в Литве объявлен Годом конституции 3 мая, и предложил вместе отметить 230-летий этой конституции двух стран.

Встреча, по информации Президентского дворца, состоялась в символический день – 81 год назад, 17 сентября 1939 года Советский Союз вторгся на территорию Восточной Польши. Акцентируя эту трагическую дату, руководители стран договорились сплотить силы в борьбе с российской пропагандой и усилиями переписать историю.

«Эта дата знаменует начало агрессии Советского Союза против Польши во время Второй мировой войны. Мы никогда не забудет раны, нанесенной советским режимом Восточной Европе и странам Балтии. Нашей общей миссией является обеспечение того, чтобы история Второй мировой войны не фальсифицировалась», – отметил Г. Науседа.

В четверг в Вильнюсе состоится и совместное заседание правительств Литвы и Польши.

Накануне общей сессии планируются двухсторонние встречи премьеров и министров Литвы и Польши.