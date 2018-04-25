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Г.Науседа отправляется на Всемирный экономический форум в Давосе

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Г.Науседа отправляется на Всемирный экономический форум в Давосе

Во вторник литовский президент Гитанас Науседа отправляется на Всемирный экономический форум в Давосе, где лидеры политики и бизнеса уделят основное внимание темам климатических изменений. 

Руководитель Литвы в Давосе намерен выступить на открывающей дискуссии по слаженному мировому развитию в контексте климатических изменений, также примет участие в дискуссии о будущем Европы, где уделит внимание агрессивным действиям России. 

«На этих мероприятиях, предназначенных исключительному кругу лидеров, президент попытается обратить внимание тех, кто принимает решения в Европе, на геополитические вызовы, на энергетическую и кибернетическую безопасность, на демонстрирование военной мощи России, на конфликты в Украине и Грузии», – сообщила администрация президента.

«Президент будет акцентировать лидерство стран Европы с целью восстановления мира и территориальной целостности в странах Восточной Европы, затронутых конфликтами», – говорится в сообщении.

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На форуме Г. Науседа также планирует встретиться с премьером Грузии Георгием Гахарией, основателями Давовсского форума, главами крупных компаний. 

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