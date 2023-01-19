Г. Науседа подчеркнул важность сотрудничества между ЕС и Азербайджаном

«Мы надеемся, что переговоры будут завершены в ближайшее время. Это соглашение имеет важное значение с точки зрения развития экономических отношений между ЕС и Азербайджаном и поддержки стремления правительства Азербайджана к диверсификации экономики страны», — сказал Президент. При этом он также приветствовал соглашение между ЕС и Азербайджаном по импорту газа и подчеркнул важность Азербайджана в диверсификации поставок газа в Европейский союз и отказе от импорта российских энергоносителей.

На встрече президенты Литвы и Азербайджана также обсудили ситуацию с безопасностью в Кавказском регионе и возможности мирного урегулирования конфликтов.

Глава Литвы пригласил Президента Азербайджана вместе с бизнес-делегацией посетить Вильнюс с ответным визитом. Во время визита Президента Литвы в Баку в 2022 году был проведен Литовско-Азербайджанский бизнес-форум, на котором представители академических и деловых кругов обеих стран подписали семь меморандумов об углублении сотрудничества в области торговли, технологий, цифровизации, транспорта и логистики, инноваций, малого и среднего бизнеса.

Группа по вопросам коммуникации Президентуры ЛР