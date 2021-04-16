Г. Науседа подверг критике подготовку Литвы к финпомощи ЕС в 2,2 млрд евро

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Президент Гитанас Науседа критически отозвался о подготовке Литвы претендовать на финансовую помощь Евросоюза (ЕС) в размере 2,2 млрд евро, предназначенную для восстановления экономики страны после пандемии.

«Действо происходит за закрытыми дверями. Те, кто должен участвовать в выработке политики этого фонда и распределении, в нем не участвуют или почти не участвуют», — сказал в четверг журналистам Г. Науседа.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

По его словам, еще одна проблема — отзывы европейских ведомств о подготовке Литвы.

«Пока из европейских ведомств приходят плохие отзывы о том, что уже было представлено, и это не вселяет особого оптимизма. Недостает конкретности, недостает приоритетов, тем более, что специалисты там могут сравнивать, какие документы присылают другие государства. И, к сожалению, здесь мы, мягко говоря, не блещем», — сказал президент.

Министерство финансов публично представит проект плана в пятницу.

Официально Литва должна представить Еврокомиссии план до 30 апреля.