Г. Науседа посетит Францию, обсудит с Э. Макроном ситуацию на границе ЕС

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Президент Литвы Гитанас Науседа отправляется на следующей неделе во Францию, чтобы обсудить миграционный кризис на границах Евросоюза с лидером этой страны Эммануэлем Макроном, сообщила администрация президента.

Г. Науседа посетит Париж в понедельник и вторник.

«Основное внимание на встрече планируется уделить кризису на границе с Беларусью, вопросам нелегальной миграции, безопасности и обороны», – сообщило президентское ведомство.

Президенты также обсудят актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества и ЕС, трансатлантического сотрудничества, политики Восточного партнерства и борьбу с климатическими изменениями.

В этом году незаконно попасть в Литву удалось почти 4,2 тыс. мигрантов, многие из них пересекли границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В результате на приграничных участках в Литве объявлено чрезвычайное положение.

В рамках визита литовский лидер также посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, где встретится с генеральным директором организации Одри Азуле.

В этом году Литва была избрана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2021–2025 годов.

Президент также встретится с представителями французского бизнеса и литовской общины во Франциии.