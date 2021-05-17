Г. Науседа поздравил Э. Матакаса, ставшего чемпионом Европы среди людей с недугом

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Литовский президент Гитанас Науседа поздравил Эдгараса Матакаса, ставшего чемпионом Европы по плаванию среди людей с недугом.

Он пожелал спортсмену неиссякаемой энергии, решимости и много побед в будущем, а также еще не раз доказать Литве и миру, что благодаря сильной воле и честной работе возможны любые достижения.

Незрячий 22-летний каунасец Э. Матакас стал чемпионом Европы, преодолев быстрее всех 50-итметровую дистанцию вольным стилем — он проплыл ее за 26.05 секунды.

У паралимпийца уже есть золото чемпионата мира.