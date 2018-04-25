Г.Науседа предлагает реформу публичных закупок

Создание сети закупающих организаций

Одно из основополагающих президентских предложений – создание сети централизованных активных закупающих организаций.

«Сейчас каждая школа осуществляет отдельные закупки, а по новому порядку закупки сможет осуществлять самоуправление – ведь потребности школ схожи», – сказала Й. Шовиене.

Снижение требований для закупок малой стоимости

Президент также предлагает снизить требования для закупок малой стоимости, чтобы отказаться от избыточных процедур и сконцентрировать внимание на сложных дорогостоящих закупках.

Г. Науседа предлагает с 3 тыс. до 10 тыс. евро повысить предел, до которого можно заключать устный договор, а с 10 тыс. до 30 тыс. — предел, до которого можно не публиковать сообщение о закупке.

Упростить процедуры небольшой стоимости, которые составляют 99% всех публичных закупок, но при этом лишь 20% их совокупной стоимости, не раз призвал и Госконтроль.

Службы публичных закупок

В проекте закона предлагается предусмотреть, что преддоговорные споры по условиям закупок, требованиям, процедурам, обязана рассматривать комиссия их трех лиц Службы публичных закупок.

Администрация президента надеется, что хотя бы половина таких споров не будет переходить в суды, таким образом снизится нагрузка на судебные органы, а процесс закупок не будет затягиваться.

Г. Науседа также предлагает закрепить в законе о Публичных закупках стратегические цели государства в социальной сфере и в охране природы – будут оцениваться такие критерии, как борьба с климатическими изменениями, загрязнениями окружающей среды, экономия природных ресурсов, социальное партнерство или согласование семьи и трудовых отношений.

Неэффективность системы

По мнению администрации президента, стоимость публичных закупок ежегодно достигает около 5 млрд евро.

Несколько лет назад Госконтроль указал, что затраты на функционирование системы превышают 100 млн евро в год.

Аудиторы отметили, что строгое регулирование и разрабатываемые процедуры закупок ориентированы на выполнение процесса закупок, а не на результат, что затрудняет закупающим организациям произвести своевременную закупку нужных материалов, услуг и работ.

Выясняется, что у закупающих организаций нет специалистов по общественным закупкам, которые могли бы ориентироваться в сложной правовой среде.