Г. Науседа приглашает в Литву банк Pekao

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа пригласил польский банк Pekao начать деятельность в Литве.

Руководитель страны обсудил этот вопрос в Давосе с главой Pekao Мареком Луштыном, сообщил советник президента.

«Когда конкуренция снижается, растет маржа, и это неплохое время для прихода новых игроков. Мы представились и вызвали интерес», – сказа BNS в четверг в телефонном интервью из Давоса советник президента Симонас Крепшта.

По его словам, на встрече обсуждалась возможность посещения Литвы представителями Pekao для изучения рыночной ситуации.