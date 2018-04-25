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TOP,Новости,Экономика

Г. Науседа приглашает в Литву банк Pekao

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа пригласил польский банк Pekao начать деятельность в Литве.

Руководитель страны обсудил этот вопрос в Давосе с главой Pekao Мареком Луштыном, сообщил советник президента.

«Когда конкуренция снижается, растет маржа, и это неплохое время для прихода новых игроков. Мы представились и вызвали интерес», – сказа BNS в четверг в телефонном интервью из Давоса советник президента Симонас Крепшта.

По его словам, на встрече обсуждалась возможность посещения Литвы представителями Pekao для изучения рыночной ситуации. 

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Литовский банковский сектор является одним из наиболее концентрированных в Евросоюзе – три крупнейших банка скандинавского капитала: Swedbank, SEB и Luminor занимают четыре пятых рынка.

Крупнейшим акционером Pekao является компания страховых и финансовых услуг PZU, которой в Литве уже принадлежит крупнейшая компания иных видов страхования, нежели страхования жизни Lietuvos draudimas и компания страхования жизни PZU Lietuva gyvybes draudimas.

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