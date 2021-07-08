Г. Науседа пригласил короля Испании посетить Литву

В четверг на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй, где миссию воздушной полиции осуществляют испанские военные, он встретился с премьером Испании Педро Санчесом.

«Я очень благодарен президенту за приглашение для короля Испании посетить Литву», — сказал П. Санчес.

Литва и Испания установили дипотношения в 1922 году, когда 27 июля Испания признала Литву де-юре. 7 октября 1991 года дипотношения были восстановлены.