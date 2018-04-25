Г.Науседа призывает найти виновных в сбросе загрязнений в Куршский залив

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник призвал найти виновных в сбросе загрязнений в Куршский залив после того, как правоохрана начала расследование о загрязнении окружающей среды неочищенными сточными водами в Клайпеде.
«Я строго отношусь к любому загрязнению окружающей среды Литвы, независимо от масштаба. Я призываю ответственные ведомства выявить и информировать общественность о реальном масштабе загрязнений Куршского залива, их причинах и виновниках», – написал Г. Науседа в фейсбуке.
Никакая деятельность не может осуществляться за счет будущих поколений. Никто не имеет и не будет иметь права вредить здоровью людей и экосистеме», – добавил он.
Прокуратура во вторник объявила о начале досудебного расследования в связи с подозрениями, что клайпедская компания по производству картона Grigeo Klaipeda сбрасывала отходы в Куршский залив.
Нарушения в связи с ненадлежащим обращением со сточными водами зафиксировал Департамент охраны окружающей среды, специалисты которого предписали компании незамедлительно прекратить загрязнение окружающей среды.
Природоохранители также намерены провести проверку, во время которой подсчитают причиненный ущерб на основании сброшенных объемов сточных вод.
За загрязнение окружающей среды грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.
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