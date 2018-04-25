Г.Науседа призывает найти виновных в сбросе загрязнений в Куршский залив

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник призвал найти виновных в сбросе загрязнений в Куршский залив после того, как правоохрана начала расследование о загрязнении окружающей среды неочищенными сточными водами в Клайпеде.

«Я строго отношусь к любому загрязнению окружающей среды Литвы, независимо от масштаба. Я призываю ответственные ведомства выявить и информировать общественность о реальном масштабе загрязнений Куршского залива, их причинах и виновниках», – написал Г. Науседа в фейсбуке.

Никакая деятельность не может осуществляться за счет будущих поколений. Никто не имеет и не будет иметь права вредить здоровью людей и экосистеме», – добавил он.

Прокуратура во вторник объявила о начале досудебного расследования в связи с подозрениями, что клайпедская компания по производству картона Grigeo Klaipeda сбрасывала отходы в Куршский залив.