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Г. Науседа призывает ООН потребовать от А. Лукашенко мирной передачи власти

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа призвал общественность Организации Объединенных Наций осудить насилие режима Александра Лукашенко против белорусских протестующих, потребовать прекратить эти действия, отпустить задержанных и мирно передать власть. 

В своей речи на Генассамблее ООН в среду, проходившей в режиме онлайн, президент назвал белорусскую власть незаконной и подчеркнул, что она сознательно использует жестокую силу против мирных протестующих, задержанных «хладнокровно избивают и пытают спецподразделения полиции». 

«Мы обязаны осудить это нарушение принципа законности и правового государства. Не замечая и не реагируя, мы лишь поощряем атмосферу безнаказанности и навредим принципу верховенства права во всем мире», – сказал руководитель Литвы, обращаясь к коллегам. 

«ООН и ее ведомствам должны внимательно следить за положением в Беларуси и последовательно требовать, чтобы белорусские власти воздержались от использования силы, соблюдали международные правовые принципы, уважали права человека и в конце концов приступили к мирной передаче власти», – добавил Г. Науседа.

По его словам, международная общественность обязана «направить четкий сигнал нынешней власти Беларуси». 

«Все незаконно задержанные лица и политические заключенные должны быть отпущены. Мы также должны требовать привлечь к ответственности лиц, ответственных за пытки и использование силы. Необходимо, чтобы Совет по правам человека постоянно следил и оценивал положение с правами человека в Беларуси. Все преставления против человечности и массовые нарушения права человека должны быть незамедлительно расследованы», – заявил он.

В своей речи он упомянул и политику России, напомнив об отравлении оппозиционера  Алексея Навального. По словам литовского президента, этот случай демонстрирует, что «в некоторых государствах давление на мнение, которое выражает оппозиция, быстро превращается в смертельные физические выпады» и призвал международную общественность быть готовой «расследовать преступления против человечества и наказывать преступников всеми возможными средствами». 

Он также выразил опасения по поводу Белорусской АЭС в Островце, напомнив, что Литва оценивает это как угрозу безопасности и как «геополитический проект, целью которого является сохранить сферу влияния России».

BNS

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