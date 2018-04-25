Г.Науседа решил не назначать Л.Савицкаса министром экономики

«Он также должен быть готов сконцентрироваться на министерской деятельности, невзирая на предстоящие выборы», – добавил представитель президента.

А. Бубнялис также сказал, что президент ждет другой кандидатуры на пост министра экономики и инноваций.

«По мнению президента, в Литве есть и опытные люди, которые могут добиться конкретных результатов деятельности этого министерства в оставшиеся месяцы работы», – сказал А. Бубнялис.

В ответ на вопрос о том, если у президента намеченные возможные кандидаты на эту должность, советник сказал, что кандидатуру выдвигает премьер.

«Премьер не выдвигает кандидатур, премьер выдвигает кандидатов, однако, по мнению президента, министр может занять должность лишь с 10 марта, поэтому остаются еще 4 недели, за которые премьер может представить кандидатуру», – сказал А. Бубнялис.

Премьер выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса 24 января.

29-летний Л. Савицкас работает советником премьера по экономическим вопросам и управлению стратегическими изменениями. Л. Савицкас также является членом Вильнюсского горсовета, куда был избран по списку партии «аграриев», однако ее членом не является.

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai («Твори для Литвы») проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas («Форум инвесторов»).

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Очередная весенняя сессия начнется 10 марта.