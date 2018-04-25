default image
Столтенберг: НАТО намерена избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией

Подробнее...
default image
А.Вярига: коронавирус может добраться и до Литвы

Подробнее...
default image
Повышены выплаты учителям литовского языка в Беларуси, Польше и Калининграде

Подробнее...
default image
Украина и Евросоюз обновят соглашение о зоне свободной торговли

Подробнее...
default image
Накануне Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне вывесят огромный флаг

Подробнее...
default image
Вторая по величине авиакомпания Италии прекратила деятельность

Подробнее...
default image
Прокуроры предъявили подозрения президенту Grigeo Г. Пангонису

Подробнее...
default image
Г.Науседа решил не назначать Л.Савицкаса министром экономики

Подробнее...
default image
Выставку да Винчи в Лувре ночью можно посетить бесплатно

Подробнее...
default image
"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Grigeo Klaipeda: ответственность за неочищенные сбросы ложится на бывшее руководство

Подробнее...
default image
Украина планирует создать агентство по "преодолению последствий вооруженной агрессии РФ"

Подробнее...
default image
Автомагистраль от Вильнюса до латвийской границе будет названа "Балтийским путем"

Подробнее...
default image
В Беларуси предлагают создать свой аналог Euronews

Подробнее...
default image
Посол США в ближайшие месяцы ожидает решений о сделке по Black Hawk

Подробнее...
default image
Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю

Подробнее...
default image
Для США важно, чтобы Литва внедряя 5G учитывала угрозы от Китая

Подробнее...
default image
Президент Латвии призвал урезать программы на русском языке на телеканалах

Подробнее...
default image
США надеются поставлять газ Беларуси через Литву

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Г.Науседа решил не назначать Л.Савицкаса министром экономики

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа отклонил кандидатуру премьерского советника Лукаса Савицкаса на пост министра экономики и инноваций.

«Президент оценил кандидатуру Л. Савицкаса на пост министра экономики и инноваций и принял решение не утверждать эту кандидатуру», – заявил в среду пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис. 

Советник сказал, что Л. Савицкасу не хватило бы опыта для проведения до конца срока полномочий важных для сектора работ, однако самого кандидата он назвал «перспективным, и отметил, что в будущем он сможет занять важную должность в государственном секторе». 

По словам А. Бубнялиса, новому руководителю осталось работать немногим больше полугодия, поэтому он должен в течение короткого срока «не только смочь идентифицировать важнейшие приоритеты деятельности этого министерства, но и иметь опыт принятия решений для реализации этих изменений». 

реклама

«Он также должен быть готов сконцентрироваться на министерской деятельности, невзирая на предстоящие выборы», – добавил представитель президента. 

А. Бубнялис также сказал, что президент ждет другой кандидатуры на пост министра экономики и инноваций.

«По мнению президента, в Литве есть и опытные люди, которые могут добиться конкретных результатов деятельности этого министерства в оставшиеся месяцы работы», – сказал А. Бубнялис.

В ответ на вопрос о том, если у президента намеченные возможные кандидаты на эту должность, советник сказал, что кандидатуру выдвигает премьер. 

«Премьер не выдвигает кандидатур, премьер выдвигает кандидатов, однако, по мнению президента, министр может занять должность лишь с 10 марта, поэтому остаются еще 4 недели, за которые премьер может представить кандидатуру», – сказал А. Бубнялис. 

Премьер выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса 24 января. 

29-летний Л. Савицкас работает советником премьера по экономическим вопросам  и управлению стратегическими изменениями. Л. Савицкас также является членом Вильнюсского горсовета, куда был избран по списку партии «аграриев», однако ее членом не является.

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai («Твори для Литвы») проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas («Форум инвесторов»).

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Очередная весенняя сессия начнется 10 марта.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600