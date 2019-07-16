Г. Науседа сказал в Польше, что не может раздавать обещания о написании фамилий

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Польшу сказал, что не может обещать, что Литва узаконит написание польских имен и фамилий польскими буквами в удостоверяющих личность документах.

На пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что по этому вопросу в сейме Литвы нет единого мнения.

«Я не тот человек, который легко раздает обещания, и я думаю, что нужно раздавать такие обещания, которые мы можем выполнить, потому что не проведенные в жизнь, не выполненные в прошлом обещания вызывают определенное взаимное недоверие и балласт в отношениях», – сказал президент во вторник.

«Ситуация непростая, так как сейчас в сейме Литовской Республики имеется как минимум три позиции по этому вопросу, единого мнения нет, и, наверное, никакой президент в мире в демократическом государстве не может склонить сейм голосовать так или иначе», – сказал он.

Вместе с тем Г. Науседа подчеркнул, что «национальные меньшинства в Литве являются не проблемой, а богатством», которое помогает поддерживать дружественные отношения с Польшей.

Поляки Литвы и власти Польши много лет просят разрешить писать в личных документах польские фамилии по правилам польского языка, например, с буквой w.

Критики говорят, что это принизит статус государственного литовского языка и может спровоцировать путаницу в государственных ведомствах.

До своего президентства Г. Наусела не поддерживал инициативу узаконить написание польских фамилий литовских документах польскими буквами – он говорил, что такой вариант возможен разве что на второй странице паспорта.

Президент Литвы также предложил восстановить комитет президентов двух стран для обсуждения двусторонних отношений.

По словам А. Дуды, это говорит о том, что Г. Науседа открыт для обсуждения ситуации польского нацменьшинства.

«Это хорошее обещание на будущее», – сказал президент Польши.

Сейчас в сейм Литвы внесены два проекта об оригинальном написании личных имен и фамилий: один позволил бы делать это на основной странице паспорта, второй – на дополнительной странице паспорта.

Авторы Вайдотас Бянюшис, Саулюс Якучёнис