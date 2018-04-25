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Г.Науседа в Риге с главами других стран Балтии обсудит сотрудничество

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник встретится в Риге с президентами Эстонии и Латвии, сообщило в понедельник президентское ведомство.

Во время встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд намечается обсуждать преимущественно темы регионального сотрудничества, укрепление интеграции в Евросоюз (ЕС), особенно во время синхронизации энергосистем Балтийских стран с континентальной Европой и проекты Rail Baltica.

На встрече намечается также обсудить вызовы безопасности, итоги саммита НАТО в Лондоне, многолетнюю финансовую перспективу ЕС, «Брексит», программу ЕС «Восточное партнерство», отношения с третьими странами и форматы регионального сотрудничества.

Во время визита главы Балтийских стран посетят рождественскую ярмарку в центре Риги и временно обосновавшуюся там радиостудию. Лидеры всех трех стран выберут для эфира рождественскую песню своей страны, присоединяясь тем самым к благотворительной акции.

Как сообщает президентское ведомство, саммит проводится попеременно в разных странах Балтии, эти встречи возобновлены после длительного перерыва по инициативе литовского президента.

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