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Г. Науседа встретился с А. Меркель, чтобы обсудить оборону и повестку дня ЕС

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркаль, чтобы обсудить европейскую повестку дня и вопросы безопасности.

Это уже третий зарубежный визит литовского президента, вступившего в должность месяц назад. Ранее Г. Науседа уже побывал с визитами в Польше и Латвии.

Накануне визита Г. Науседа назвал Германию «одним из важнейших партнеров Литвы в сферах обороны, безопасности и экономики» и обещал работать над укреплением торговых отношений.

Чтобы наладить личный контакт, первая беседа Г. Науседы и А. Меркель состоялась на немецком языке – президент хорошо овладел этим языком во время обучения в Германии в 1990-1992 годах.

Во время визита литовская делегация планировала уделить большое внимание сотрудничеству в области обороны. Осуществляющая командование батальоном НАТО в Литве Германия разместила в стране около 550 своих военных, а Литва покупает у Германии военной техники и оборудования на сумму почти полмиллиарда евро.

В ходе визита будет продекларировано желание продолжить расширение военного сотрудничества, могут обсуждаться некоторые военные приобретения.

Г. Науседа также должен озвучить обеспокоенность по поводу безопасности строящейся в Беларуси, вблизи литовской границы (в Островце) Белорусской АЭС (БелАЭС), стремление страны обеспечить для себя в новом бюджете Евросоюза (ЕС) увеличенные выплаты фермерам и так называемые «конвергенционные» средства, предназначенные для ликвидации экономического отставания более бедных регионов.

Наиболее серьезное разногласие в двусторонних отношениях – вопрос о прокладке Россией экспортного газопровода «Северный поток 2» (Nord Stream 2) по дну Балтийского моря.

Германия может попытаться заручиться более серьезной поддержкой Литвы во время обостряющихся споров с США и получить от литовской стороны обязательство участвовать в перераспределении мигрантов в ЕС.

В четверг Г. Науседа встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

BNS

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