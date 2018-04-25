default image
Лукашенко не исключает нескольких раундов переговоров с Россией "по больным вопросам"

Подробнее...
default image
Евросоюз достиг соглашения по климату

Подробнее...
default image
Адаптация инфраструктуры ж/д транспорта для инвалидов отложена

Подробнее...
default image
В ООН приняли три резолюции о демилитаризации космоса

Подробнее...
default image
В деле о пожаре в Алитусе – подозрения главе Ekologistika и одному работнику компании

Подробнее...
default image
В. Василяускас: принятие бюджета – "легкий маленький хаос"

Подробнее...
default image
В Чехии разместится офис нового европейского космического агентства

Подробнее...
default image
Финляндия и Эстония запускают свой газопровод

Подробнее...
default image
Г. Науседа: выборы в Великобритании свидетельствуют, что "Брексит" будет слаженным

Подробнее...
default image
За здание центрального почтамта Вильнюса предложено более 11 млн евро

Подробнее...
default image
Выявлена группировка, фальсифицировавшая документы удостоверения личности

Подробнее...
default image
В Вильнюсcком аэропорту появилась смотровая площадка

Подробнее...
default image
Эстония и Латвия хотят построить общий морской парк ветрогенераторов в Рижском заливе

Подробнее...
default image
В сейме продолжается процесс принятия налога на регистрацию загрязняющих автомобилей

Подробнее...
default image
На Лукишкскую площадь возвращается фонтан света

Подробнее...
default image
В ЕС подтвердили продление санкций против России

Подробнее...
default image
У юристов сейма Литвы есть замечания по поводу повышения налога на прибыль банков

Подробнее...
default image
Джонсон: Британия покинет ЕС до конца января 2020 года

Подробнее...
default image
В планы борьбы с климатическими изменениями Литва пытается включить месседж о БелАЭС

Подробнее...
default image
Партия Джонсона лидирует на выборах в Британии

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Г. Науседа: выборы в Великобритании свидетельствуют, что «Брексит» будет слаженным

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что прогнозы результатов выборов в Соединенном Королевстве позволяют надеяться, что Великобритании удастся выйти из Евросоюза после утверждения соглашения по условиям «Брексита». 

«Я считаю, что шаг к тому, что «Брексит» состоится и что «Брексит»  состоится не по сценарию no deal (без соглашения), а со сценарием с соглашением», – заявил журналистам в Брюсселе в пятницу ночью Г. Науседа, отвечая на вопрос о том, как он оценивает опубликованные опросы голосовавших британцев.

«Это хорошая новость», – добавил он.

Опросы голосовавших показали, что консерваторы во главе с Борисом Джонсоном получат 368 мандатов в парламенте, в котором 650 мест.

Б. Джонсон инициировал всеобщие выборы, когда стало ясно, что он не сможет вывести Великобританию из ЕС до 31 октября.

Премьер обещал, что если консерваторы обеспечат себе большинство в парламенте, то последний сможет утвердить согласованный с Брюсселем договор о «Брексите», чтобы успеть вывести Великобританию из ЕС до новой намеченной сейчас даты 31 января.  

Оставьте свой комментарий

avatar
600