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TOP,Новости,Политика

Г.Науседа выдвинул М. Мацияускаса в госконтролеры

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа подписал декрет, которым выдвинул кандидатуру Миндаугаса Мацияускаса в государственные контролеры, сообщила администрация президента.

М. Мацияускас в данный момент занимает должность заместителя госконтролёра. 

Государственного контролёра по предложению президента назначает сейм на пятилетний срок полномочий. Срок полномочий нынешнего госконтролёра Арунаса Дулькиса завершается 14 апреля. 

Представляя свой выбор, Г. Науседа подчеркнул, что кризисы, вызванный коронавирусом, не только проявил застарелые проблемы управления государством, но и выдвинул новые требования на будущее. По его словам, необходимо еще более тщательно следовать принципам качественного управления и эффективного использования государственных средств – особенно в сферах здравоохранения и образования. 

«Конституция поручает государственному контролёру выполнять значительные функции по надзору за законностью управления государственным имуществом и использования его, за тем, как реализуется план государственного бюджета. Поэтому госконтроль должен повышать качество рекомендаций, расширять их воздействие и реализуемость. Я убежден, что Миндаугас Мацияускс является самым подходящим кандидатом для стремления к этим целям», – говорится в сообщении Г. Науседы.

Президент отметил, что  качественный аудит, рекомендации которого реализуются в масштабе всего государства, является необходимым условие для создания государства благосостояния. 

М. Мацияускас начал работу в Госконтроле в 2002 году, в это время он занимался международными стандартами аудита и системой качественного управления. С сентября 2016 года М. Мацияускас является членом Аудиторского комитета Европейского инвестбанка. В июне 2018 года он стал заместителем государственного контролёра.  

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