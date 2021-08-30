Г. Науседа за обязательную вакцинацию для некоторых профессий

Литовский президент Гитанас Науседа выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей некоторых профессий и призывает добиваться поставленной ранее цели – вакцинации 90% населения.
«Что касается обязательной вакцинации, то да, мы согласны с тем, что для некоторых профессий обязательная или неизбежная вакцинация являются единственной альтернативой, если мы хотим слаженного процесса», – заявил президент журналистам в понедельник.
Он сказал, что слаженный процесс важен в сферах образования, здравоохранения.
Г. Науседа также отметил, что с приближением к ранее поставленной цели вакцинации 70% взрослого населения, следует повысить амбиции и добиваться вакцинации 90% жителей страны.
«Я все же считаю, что амбициозная должна быть еще выше – поскольку, по мнению ученых, уровень вакцинации должен составлять не менее 90%», – сказал глава государства.
«Конечно, в условиях дельта-варианта 90% являются целевым ориентиром, однако если мы его добьёмся, то сможем по общей договоренности о том, что вакцинация сейчас является единственной альтернативой, добиваться целей в сфере здравоохранения, которые мы ставим перед собой», – подчеркнул президент.
По данным Департамента статистики, в данный момент количество привитых хотя бы одной дозой в стране составляет 69,5% взрослого населения. Г. Науседа выразил сожаление о том, что важный показатель в 70% достигнут на полтора месяца позднее, чем ожидалось.
В стране хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 привиты более 1,6 млн человек, полностью привиты почти – 1,5 млн человек.