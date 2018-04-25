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Г. Науседа занимает одно из первых мест в списке самых популярных политиков

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

В рейтинге самых популярных политиков Литвы ещё больше укрепилось положение президента Гитанаса Науседы.

Согласно опросу Vilmorus, результаты которого опубликовала в минувшую субботу ежедневная газета Lietuvos rytas, общественность вновь стала более благожелательно оценивать премьер-министра Саулюса Сквернялиса, положение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса ухудшается.

В сентябре Г.Науседе отдали предпочтение 79,3% респондентов, в июле — 73,7%.

«Это очень высокий результат. Если вспомнить Далю Грибаускайте в 2009 году, то она была близка к 90%, но Г.Науседа в настоящее время поднимается. Его рейтинг ещё не стабилизировался», — сказал BNS Владас Гайдис, глава центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus.

В сентябрьском рейтинге Д.Грибаускайте уже не рейтингуется, поэтому на второе место выдвинулся мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. За него положительно высказались 51,8% опрошенных — почти на 3 процентных пункта меньше, чем в июле.

«Его рейтинг снижается. В марте этот показатель составил 61%, а сейчас он упал почти на 10 процентных пунктов. Это очевидная тенденция, и у него ещё не было столь низкого рейтинга», — отметил Гайдис.

На третьей позиции — премьер-министр Саулюс Сквернялис (51%), рейтинг которого вырос почти на 9 процентных пунктов. В июле он составлял 42,4%.

«Для него это хороший результат, рост в 9 процентных пунктов — это много. По-видимому, он вышел из неудачной зоны — у него почти на протяжении полугода был минусовый рейтинг, в период выборов. Люди не видели его президентом, они видели его премьер-министром, и теперь его имидж изменился в лучшую сторону», — сказал В.Гайдис.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс поднялся на четвёртое место (48,6%), а спикер Сейма Викторас Пранцкетис опустился на пятое место (45,7%).

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс выбыл из первой десятки, так как его рейтинг с 34% в июле упал до 26,5% в сентябре.

По словам В. Гайдиса, падение рейтинга мэра столицы связано с удалением мемориальной доски Йонаса Норейки — Генерала Ветра со стены библиотеки АН Литвы, и общественность негативно отреагировала на это.

6-14 сентября Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus опросил 1021 жителя Литвы. 

BNS

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