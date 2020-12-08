Г. Скайсте: будут пересмотрены все налоговые льготы

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Новое правительство Литвы пересмотрит все налоговые льготы, включая льготы на дизельное топливо для фермеров или гостиницы, которые в дальнейшем должны начать восстанавливаться после кризиса, говорит назначенная министром финансов Гинтаре Скайсте. По ее словам, из-за льгот бюджет не получает как минимум 2 млрд евро доходов ежегодно.

«Некоторые льготы были введены в один период, когда мы хотели простимулировать развитие того или иного вида бизнеса, скажем, сейчас для гостиниц введены льготы, так как они в тяжелой ситуации, но, возможно, через пять лет ситуация изменится и, возможно, стоит пересмотреть», — сказала Г. Скайсте в интервью LRT.

По ее словам, также планируется снизить льготы для ископаемого топлива, так что до окончания срока полномочий правительства для фермеров не останется льготы на дизтопливо.