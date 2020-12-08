Г. Скайсте: будут пересмотрены все налоговые льготы

Новое правительство Литвы пересмотрит все налоговые льготы, включая льготы на дизельное топливо для фермеров или гостиницы, которые в дальнейшем должны начать восстанавливаться после кризиса, говорит назначенная министром финансов Гинтаре Скайсте. По ее словам, из-за льгот бюджет не получает как минимум 2 млрд евро доходов ежегодно.
«Некоторые льготы были введены в один период, когда мы хотели простимулировать развитие того или иного вида бизнеса, скажем, сейчас для гостиниц введены льготы, так как они в тяжелой ситуации, но, возможно, через пять лет ситуация изменится и, возможно, стоит пересмотреть», — сказала Г. Скайсте в интервью LRT.
По ее словам, также планируется снизить льготы для ископаемого топлива, так что до окончания срока полномочий правительства для фермеров не останется льготы на дизтопливо.
В обнародованном в понедельник проекте программы нового правительства отмечается, что по структуре налоговых доходов в Литве имеет место чрезмерное доверие к косвенным налонам, а немалую их часть даже не получается собрать.
«Наименее вредные для экономики источники налоговых доходов, такие, как налоги на имущество, связанные с экологией, в Литве пока — одни из самых скромных, так что именно они будут в приоритете», — говорится в проекте.
Будущее правительство собирается рассмотреть возможность отказаться от налогообложения реинвестированной прибыли, снизить зависимость бюджета от косвенных налогов — налога на добавленную стоимость и акцизов.