G7 планирует вдвое снизить предельную цену на нефть из России

В коммюнике по итогам саммита лидеров стран «большой семерки» говорилось, что рассматривается вариант запретить все услуги по транспортировке российской нефти, если она продается по цене выше предельной. Потолок цен будет согласован по итогам «консультаций с международными партнерами», заявили в G7. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал план «семерки» «очень амбициозным» и требующим дальнейшей проработки.

Возможные последствия для мирового рынка нефти

Агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что в G7 обсуждают ограничение цен за счет потолка на страхование и перевозку нефти. Этот механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать установленный порог, объяснял источник агентства.

Эта мера означает, что если поставщик соглашается на установленную цену, то страховая компания получает право на исключение из эмбарго на российскую нефть и может оказать страховые услуги судну. Аналогичные меры могли бы применять судоходные компании, которым принадлежат нефтяные танкеры.

Аналитики JP Morgan предупредили, что Россия в ответ на ограничение цен может сократить ежедневную добычу нефти на 5 млн баррелей, не нанеся при этом чрезмерного ущерба собственной экономике. При таком развитии событий мировые цены на нефть могут достичь «стратосферных» 380 долларов за баррель, предупредили в JP Morgan.