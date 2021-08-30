«Газпром» перестал продавать газ в Европу

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«Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные терминала Bloomberg.

Прекращены торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022-го и полностью на весь год. При этом контракты на зиму 2022-2023 годов и на полный 2023-й по-прежнему доступны в ЭТП.

Последний контракт на поставку газа в Европу в первом квартале 2022-го, по данным агентства, был заключен 23 августа. Известно об этом стало 27 августа.