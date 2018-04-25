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Гендерное равенство в Норвегии

Фото/pexels.com

За гендерное равенство, вот уже много лет, борются многие европейские страны. Все они могут поучиться у Норвегии. В норвежской армии мужчины и женщины живут в общих казармах.

В этой стране женщины уже давно призываются на воинскую службу наравне с сильным полом. Это обусловлено низкой рождаемостью и пропагандой равенства полов, которая активно поддерживается в «продвинутом» европейском государстве.

Стоит отметить, что укрепление оборонной способности для Норвегии является приоритетной задачей. Поэтому там не скупятся на расходы. Более 450 долларов выделяется на одного гражданина.

Большими тратами может похвастаться только Америка. К женщинам, которые проходят военную службу в Норвегии, нет никакого особого отношения. Они вместе с представителями сильного пола проходят специальную подготовку, тренируются в лагерях и выполняют сложные задачи в боевых условиях. Не так давно было принято решение объединить мужские и женские казармы, чтобы все солдаты проживали на одной территории, не зависимо от половой принадлежности.

Мужчины не обрадовались такой новости. Они признаются, что испытывали некоторое неудобство от соседства с женщинами. Но адаптация прошла довольно быстро и сейчас это не вызывает никакого дискомфорта.

Кроме того женщины привнесли чистоту и уют в военное жильё. А случаи домогательств и вовсе перестали существовать в норвежской армии.

Страна в очередной раз доказывает, что гендерное равноправие действительно может существовать.

024.by

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