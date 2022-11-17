Генсек ООН сообщил о согласии всех сторон продлить «зерновую сделку»

Он также подчеркнул, что в ООН «привержены работе по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России».

В свою очередь украинские СМИ сообщают в четверг со ссылкой на министра инфраструктуры страны Александра Кубракова, что сделка по экспорту украинской агропродукции Черным морем продлена на 120 дней, такое решение было принято в Стамбуле.

Украина, Турция и Россия под эгидой ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о создании на 120 дней коридора для вывоза зерна из трех украинских портов — Черноморск, Одесса и Южный. Украина ставила целью выйти на экспорт 3 млн тонн агропродукции в месяц в рамках «зерновой сделки».

С 1 августа, когда была начата работа в рамках «зерновой инициативы», и по сегодняшний день Украина экспортировала более 11 млн тонн агропродукции в 38 стран.

Кубраков сообщил, что Украина обратились к партнерам по инициативе с предложением продлить ее, как минимум, на год и включить в нее порт Николаев, ожидает их ответа.