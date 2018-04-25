Генсек ООН возвестил о четырех угрожающих миру «всадниках апокалипсиса»

Четыре «всадника апокалипсиса», которые в данный момент наиболее угрожают миру, — это геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями, сообшает ТАСС.

Об этом заявил в среду генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы организации в 2019 году и задачах на 2020 год.

«Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех «всадников» — четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века», — сказал Гутерриш. «Первый всадник предстает в обличии высочайшей геополитической напряженности», — констатировал он. Генсек отметил, что именно по этой причине «теракты безжалостно собирают новые жертвы, растет ядерная угроза». «Больше людей вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований, чем когда-либо после Второй мировой войны», — сообщил он.

Во-вторых, по мнению Гутерриша, мировое сообщество «столкнулись с экзистенциальным климатическим кризисом». «Рост [средней мировой] температуры продолжает бить рекорды. Миллионам видов живых существ в ближайшее время будет угрожать вымирание», — предупредил он. «Наша планета горит», — указал глава всемирной организации.