Генсек ООН возвестил о четырех угрожающих миру «всадниках апокалипсиса»

Четыре «всадника апокалипсиса», которые в данный момент наиболее угрожают миру, — это геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями, сообшает ТАСС.
Об этом заявил в среду генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы организации в 2019 году и задачах на 2020 год.
«Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех «всадников» — четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века», — сказал Гутерриш. «Первый всадник предстает в обличии высочайшей геополитической напряженности», — констатировал он. Генсек отметил, что именно по этой причине «теракты безжалостно собирают новые жертвы, растет ядерная угроза». «Больше людей вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований, чем когда-либо после Второй мировой войны», — сообщил он.
Во-вторых, по мнению Гутерриша, мировое сообщество «столкнулись с экзистенциальным климатическим кризисом». «Рост [средней мировой] температуры продолжает бить рекорды. Миллионам видов живых существ в ближайшее время будет угрожать вымирание», — предупредил он. «Наша планета горит», — указал глава всемирной организации.
«Третий всадник — это глубокое и растущее глобальное недоверие», — считает генсек. «Как продемонстрировали буквально накануне наши собственные доклады, два человека из трех живут в странах, где выросло неравенство. Снижается доверие к политическим институтам. Женщины требуют равенства прав и свободы от насилия и дискриминации», — перечислил он.
Четвертой глобальной угрозой руководитель ООН назвал «обратную сторону цифрового мира». «Технологический прогресс идет быстрее, чем наши способности ему соответствовать — или даже его осознавать», — признал он. «Несмотря на огромные блага, которые несут новые технологии, происходит злоупотребление ими для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни», — отметил он.
Несмотря на это, Гутерриш обратил внимание и на «некоторые признаки надежды». По его словам, за последний год удалось предотвратить ряд конфликтов, в том числе в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, на Мальдивских островах. Среди конфликтов, где удалось достичь некоторого прогресса в урегулировании, он назвал Йемен, Сирию и Ливию.
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