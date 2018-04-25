Германия готова к борьбе против коронавируса

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Из всех аэропортов Германии пять имеют все необходимые средства и оборудование, способные в кратчайший срок обеспечить эпидемиологическую безопасность немецкого общества.

Как передает АЗЕРТАДЖ, эту информацию распространила Ассоциация гражданских аэропортов ФРГ. Согласно сообщению, в критической ситуации все меры предосторожности могут быть приняты в кратчайший срок согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения. К этим 5 аэропортам относится воздушные гавани Берлина (Тегель, Шёнефельд), Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа.

Если у кого-то из пассажиров будут выявлены признаки коронавируса, сотрудники аэропорта будут действовать согласно выработанному на сей случай протоколу.

Что касается других аэропортов, то в них рейсы из Китая не прибывают, но тем не менее, они тоже в кратчайший срок могут быть приведены в состояние повышенной эпидемиологической готовности.